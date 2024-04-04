Брюссель, 4 апреля, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Входящие в НАТО страны решили создать совместную миссию для поддержки Украины, заявил 4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступив после заседания глав МИД альянса в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы теперь сможем использовать координационный, обучающий, планирующий потенциал НАТО для поддержки Украины более координированным образом», — сказал он.

Сикорский подчеркнул, что создание миссии не означает вступление Североатлантического альянса в конфликт на Украине. По его словам, новая миссия позволит активней обучать военнослужащих ВСУ.

Накануне Сикорский объявил, что главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе обсудят миссию для невоенной поддержки киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля заявил, что Вашингтон старается избежать прямого вооружённого столкновения с Россией. Он подчеркнул, что американские власти против отправки сухопутных войск на Украину.

Президент России Владимир Путин 29 февраля предостерёг НАТО от отправки войск на Украину. Он заявил, что последствия для них будут трагичными. Глава государства призвал Запад не провоцировать ядерную войну, так как это может привести к уничтожению цивилизации.