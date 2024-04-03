Варшава, 3 апреля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран — участниц НАТО в ходе встречи в Брюсселе 3–4 апреля обсудят возможность создание миссии для невоенной поддержки Киева. Об этом 3 апреля заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире третьей программы радиостанции Polskie Radio.

dpa/picture-alliance/ТАСС .

«[На встрече] будет также обсуждаться возможность решения о создании миссии НАТО — упаси боже, не военной — для поддержки Украины», — сказал он.

По словам Сикорского, такая миссия позволила бы использовать потенциал альянса для обучения бойцов ВСУ и для использования логистики НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможность отправки в зону боевых действий западных войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры ряда стран Европы позднее опровергли такую возможность.

Газета Politico 9 марта написала, что Франция пытается создать альянс государств, которые в случае необходимости смогут отправить войска в зону украинского конфликта. По информации издания, для этого глава французского МИД Стефан Сежурне встретился в Литве с коллегами с Украины и из стран Прибалтики.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 апреля отметил, что Вашингтон выступает против отправки Сухопутных войск в зону конфликта на Украине. По его словам, это не отвечает интересам ни одной из стран НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 февраля заявил, что при отправке западных подразделений на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен. Он подчеркнул, что страны НАТО должны так же оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчёт.