Москва, 4 апреля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Россия будет меняться, но сохранение идентичности есть основа будущего страны, заявил 4 апреля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Конечно, страна будет меняться, и люди будут меняться, но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны», — заявил российский лидер.

Глава государства также добавил, что молодёжная программа в России не должна носить «охранительного характера», а должна быть устремлена в будущее. Как отметил российский лидер, работать с молодёжью тяжело, но от этого зависит сохранение страны.

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Путин по видеосвязи 4 апреля провёл совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения стали итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025–2030 годы.

Как сообщало ИА Регнум, в марте глава российского государства рассказал, какую Россию хотел бы оставить потомкам. Так, Путин заявил, что в будущем Россия должна иметь более технологичную экономику, основанную на научных достижениях, и быть самодостаточной в сфере безопасности и обороны.

В ходе встречи 12 марта с победителями конкурса «Лидеры России» глава государства заявил, что страна уверенно смотрит в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности благодаря своим героям.

В ноябре 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предрёк России будущее богатой и развитой страны. Он отметил, что будущее страны никогда не будет простым, однако она всегда будет очень сильной, независимой, самостоятельной, современной и уверенной в себе.