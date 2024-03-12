Москва, 12 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Россия уверенно смотрит в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности благодаря своим героям. Об этом президент Владимир Путин заявил 12 марта в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России».

Илья Питалев /РИА Новости

Именно благодаря таким людям страна чувствует себя абсолютно уверенно, подчеркнул президент, обращаясь к участнику спецоперации.

«Уверенно смотрим в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности», — сказал Путин.

Он отметил, что самое мощное оружие России, которое не принял во внимание Запад, это консолидация общества и преданность людей родине.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию Путин подчеркнул, что в будущем передать и доверить Россию можно будет героям спецоперации, которые проявили себя и в тылу, и в зоне боевых действий на Украине. Подлинные герои и патриоты порой довольно скромны и сдержаны, отметил он и добавил, что такие люди должны выходить на ведущие позиции во всех областях и сферах деятельности.