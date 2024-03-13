Москва, 13 марта, 2024, 09:44 — ИА Регнум. В будущем Россия должна иметь более технологичную экономику, основанную на научных достижениях, и быть самодостаточной в сфере безопасности и обороны. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Отвечая на вопрос о том, какую страну он бы хотел оставить внукам, Путин отметил, что сегодня у России есть прочная устойчивая государственность и экономика. Это заслуги людей старшего поколения, о них не стоит забывать, но будущее за детьми. Программы в сфере материнства и детства реализуются только на базе экономики, добавил он.

«Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, будет основана на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее», — сказал Путин.

Он привёл в пример сельское хозяйство, где активно применяются современные технологии, и подчеркнул, что страна, безусловно, будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны.

Всем вместе нужно это многократно приумножить, и будущее будет обеспечено, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России» Путин заявил, что страна уверенно смотрит в завтрашний день и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности благодаря своим героям.