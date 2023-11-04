Москва, 4 ноября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Будущее России никогда не будет простым, однако она всегда будет очень сильной, независимой, самостоятельной, современной, уверенной в себе и богатой страной. Об этом 4 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Оно [будущее России] никогда не будет простым», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у России очень сложное прошлое, непростое настоящее и ей также предстоит не менее непростое будущее.

«Но это будет будущее очень сильной, самостоятельной, независимой, уверенной в себе, современной, богатой страны», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 4 ноября, Песков заявил, говоря о прошлых отношениях России с Западом, что последний пытался вытереть ноги об страну. Он уточнил, что надежды на то, что отношения России с западными странами будут очень гармоничными, взаимовыгодными и взаимоуважительными, не оправдались.

Президент России Владимир Путин 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что величие России кроется в суверенитете. Глава государства пояснил, что суверенитет основывается на самодостаточности в таких сферах, как технологии, финансы, экономика, оборона и безопасность.