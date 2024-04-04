Москва, 4 апреля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил правительство и премьер-министра Михаила Мишустина с проведенным отчётом в Госдуме и назвал его достойным.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Я видел, как это происходило. Достойно. На хорошем уровне. Предметно», — заявил российский лидер на совещании с членами правительства.

Президент также сообщил, что вечером 3 апреля переговорил с Мишустиным после его отчёта в Госдуме о работе кабинета министров.

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Путин по видеосвязи 4 апреля проводит совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения стали итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025–2030 годы.

В Государственной думе 3 апреля прошёл ежегодный отчёт правительства. Мишустин представил итоги работы в 2023 году, а также ответил на вопросы депутатов всех фракций. Отчёт правительства продлился пять часов.