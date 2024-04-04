Москва, 4 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Западные страны не готовы к обсуждению переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Об этом 4 апреля заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.

Александр Кряжев / РИА Новости

«Когда прояснится вся ситуация, тогда, наверное, можно будет уже говорить о формате возможных переговоров. Сейчас к этому никто на Западе не готов», — сказал он.

Глава МИД отметил, что, по его мнению, полупровокационные призывы Запада к России начать работать в этом направлении по так называемой «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского уже никто в мире не воспринимает всерьёз.

«И на месте людей, которые дорожат своей репутацией, я бы перестал эту «формулу» упоминать, тем более уже в двадцатитысячный раз», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 апреля Лавров отметил, что Запад никогда не станет пересматривать так называемую «формулу Зеленского» в ходе обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины. Глава МИД уточнил, что западные страны не будут учитывать предложения государств Глобального Юга по этому вопросу.

Президент Владимир Путин в марте в очередной раз заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине и всё ещё к ним готова. При этом глава государства подчеркнул, что такие переговоры должны быть основаны на реальности. Российский лидер также неоднократно отмечал, что это именно Зеленский осенью 2022 года выпустил указ, запрещающий вести переговоры с Москвой.