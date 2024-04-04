Москва, 4 апреля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.

Известия/Константин Кокошкин

Как отметил глава государства, есть все основания полагать, что главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба единству российского народа. Ведь именно единство всего многонационального общества страны — важнейшее условие успеха России, указал президент.

«Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», — объяснил Путин.

22 марта четверо вооружённых боевиков ворвались в «Курокус Сити Холл» и открыли стрельбу по безоружным посетителям. Затем террористы подожгли концертный зал, где должен был пройти концерт группы «Пикник». По последним данным, погибли 145 человек, шестеро из которых дети. Пострадавшими признаны свыше 550 человек. По делу о теракте проходит 12 подозреваемых, большинство из них уже арестованы. В том числе четверо исполнителей теракта, которые после совершения преступления попытались скрыться на Украине и были задержаны вблизи границы в Брянской области.

Сразу после теракта США поспешили заявить, что к теракту якобы причастны радикальные исламисты, а не Украина. Как отметил МИД России, Запад до сих пор не может установить, кто причастен к диверсиям на «Северных потоках», зато сразу установил «непричастность» киевского режима.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что следует дождаться результатов расследования теракта. Она подчеркнула, что Россия не допустит неточностей в этом процессе и не даст повода организаторам теракта «зацепиться» за такие «неточности».

«Мы понимаем, что стилистика и факты, подтверждающие предыдущие действия киевского режима, за которым стоит Запад, могут и очевидно наталкивают на соответствующие выводы, но мы должны все-таки дождаться результатов расследования», — призвала она.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что на сегодняшний день уже очевидно, что в террористической атаке не обошлось без украинского следа, тем более при условии, что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже доказана. Он напомнил, что Следственный комитет, Генеральная прокуратура и другие компетентные органы активно расследуют этот теракт.

Накануне секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отметил, что России пытаются навязать, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершил не Киев, а радикальные исламисты. Патрушев отметил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам, но, как известно, Киев полностью контролируется США. При этом секретарь Совета безопасности России призвал также учитывать, что ИГ, «Аль-Каиду» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ) и другие террористические организации создал именно Вашингтон.