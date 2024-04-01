Вашингтон, 1 апреля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов Америки нет возможности передавать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Такое мнение 31 марта высказал миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х (ранее Twitter).

Zuma/TASS

«У США нет систем ПВО для поставок Украине. Ещё 61 миллиард долларов [американской помощи Киеву] не изменит этого факта», — написал он.

В связи с этим миллиардер призвал Киев начать процесс мирного разрешения конфликта, пока ситуация не обернулась для украинских властей полным коллапсом.

«Просите мира, пока оставшаяся часть страны еще не уничтожена», — посоветовал Сакс.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта мэр Киева Виталий Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине. Он также попросил у Запада больше систем ПВО и зенитных ракет для украинских войск.

Издание Business Insider 30 марта написало, что массированные удары российских военных планирующими бомбами вынуждают Киев выставлять средства ПВО ближе к передовой, что делает их более уязвимыми. По словам журналистов издания, российская авиация за шесть дней сбросила на позиции ВСУ 700 планирующих бомб.

Ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 22 марта российские соединения нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Для этого использовали беспилотники, крылатые ракеты и гиперзвуковые «Кинжалы».