Москва, 3 апреля, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе ракетного удара уничтожили место сборки и хранения беспилотников в районе Мерефянского механического завода под Харьковом, сообщил 3 апреля ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мерефа. Прилёт ракеты в завод, который находится в трёх-четырёх километрах от центра. Мерефа — это город рядом с Харьковом», — уточнил он.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 3 апреля сообщил, что за прошедшие сутки российские войска нанесли ряд ударов по украинским позициям и объектам, в том числе уничтожили ангар ВСУ, где производили и хранили БПЛА. Он не уточнил, где находился ангар. Официальных сообщений об ударе непосредственно по району Мерефянского мехзавода не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, который начали использовать под нужды ВВС Украины. Как рассказали подпольщики из Днепропетровской области, до удара с территории аэропорта взлетали украинские военные самолёты и вертолёты.

Военный эксперт Андрей Марочко 3 апреля сообщил, что российские военные выявили пункт управления беспилотниками, который украинские военные в Купянском районе Харьковской области обустроили под подбитым танком. Удар по точке нанесли во время ротации, в результате ВСУ потеряли четверых бойцов.