Москва, 4 апреля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Отношения России и Североатлантического альянса скатились на уровень прямой конфронтации, заявил на брифинге 4 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации, <…> альянс сам по себе уже является вовлеченным в конфликт на Украине», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что Североатлантический альянс продолжает движение в сторону российских границ. Как напомнил пресс-секретарь российского лидера, НАТО создали США и управляют им как инструментом конфронтации, прежде всего на европейском континенте. В этом плане альянс выполняет свои функции, которые не способствуют безопасности, а, наоборот, являются дестабилизирующим фактором.

НАТО 4 апреля отмечает 75-ю годовщину своего основания. По этому случаю в штаб-квартире альянса в Брюсселе пройдут мероприятия с участием глав МИД 32 государств — членов альянса.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не намерена вступать в военный конфликт с Североатлантическим альянсом или его странами-членами. Как подчеркнул дипломат, ситуация в отношениях России и НАТО, которое развязало гибридную войну против Москвы, преднамеренно ухудшается.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 1 апреля заявил, что отношения России и НАТО можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Он напомнил, что в стратегической концепции НАТО, утвержденной в 2022 году, Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой». Из этой агрессивно-конфронтационной логики альянс планирует исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, добавил Гаврилов.