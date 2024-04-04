Москва, 4 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Россия не намерена вступать в военный конфликт с Североатлантическим альянсом или его странами-членами. Об этом 4 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас, во всяком случае, таких намерений в отношении стран — членов альянса нет», ― подчеркнул в беседе с «РИА Новости» дипломат.

При этом он подчеркнул, что ситуация в отношениях России и НАТО, которое развязало гибридную войну против Москвы, предсказуема и преднамеренно ухудшается.

«Вашингтон и его сателлиты сделали всё, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня», ― отметил Грушко.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 27 марта назвал чушью и бредом заявления Запада о якобы имеющихся планах России после Украины напасть на Европу. Он заявил, что у Москвы и стран ЕС нет территориальных претензий друг к другу и что Россия заинтересована в конструктивных отношениях.

При этом глава государства 18 марта заявил, что в современных реалиях нельзя исключить полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. В этом случае мир окажется на грани третьей мировой войны. Путин отметил, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован. Российский лидер не раз подчёркивал, что у страны нет никаких причин воевать со странами НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 апреля заявил, что прямое вооружённое столкновение с Россией на Украине не отвечает американским интересам. По его словам, Вашингтон хочет этого избежать ради собственной национальной безопасности.

В МИД России заявили, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В пример приводятся такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Североатлантический альянс не готов к войне с Россией, которая может произойти из-за отправки войск блока на Украину.