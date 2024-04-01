Москва, 1 апреля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Российская армия нанесла удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, который использовали самолёты и вертолёты ВВС Украины, сообщило 1 апреля «РИА Новости», ссылаясь на информацию от подполья.

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«В 16:45 по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией», — рассказал журналистам координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные от коллег из Днепропетровской области.

Он сообщил, что в течение 1 апреля с аэродрома в Кривом Роге несколько раз взлетали украинские самолёты и вертолёты.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов по аэропорту Лозоватка.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Лебедев сообщил, что российская армия нанесла удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где заметили активность самолёта украинских ВВС. После этого самолёт не видели. Кроме того, ВС России нанесли удар по воинской части в том районе.

Глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 1 апреля сообщил, что российские войска уничтожили мост в подконтрольном киевскому режиму городе Гуляйполе в Запорожской области, который использовали в интересах ВСУ. Общественник подчеркнул, что мост после таких повреждений невозможно восстановить.