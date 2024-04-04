Херсон, 4 апреля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины атаковали с помощью дронов село в Херсонской области. Об этом 4 апреля сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Правительство Херсонской области

Украинские беспилотники ударили по грузовику, перевозившему продукты питания и воду в Бабино Верхнерогачикского района.

Он уточнил, что автомобиль с продовольствием направлялся на берег Днепра в дневное время суток, при этом гражданская принадлежность «Газели» не вызывала сомнений. Водитель грузовика погиб сразу.

«Пассажир машины после первого удара выжил. Успел отползти и наложить жгут на раненую ногу. Его хладнокровно добили на дороге, не пожалев второго дрона», ― сообщил Алексеенко в Telegram-канале.

Потом, когда на место из села прибыли люди, чтобы помочь, украинские военные нанесли удар и по ним.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 3 апреля обстреляли город Голая Пристань, автомобиль скорой помощи Голопристанской центральной районной больницы попал под обстрел. Водитель получил минно-взрывные травмы. Его доставили в медучреждение. Врачи оценивают состояние раненого как стабильное средней степени тяжести. Машина скорой помощи получила повреждения.

Четыре человека пострадали в результате удара ВСУ по Брилёвке в Херсонской области 30 марта. Обстрел украинские военные вели из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего выпустили четыре ракеты, две из них сбили. У пострадавших осколочные ранения ног и туловища.