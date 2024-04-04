Голая Пристань, Херсонская область, 4 апреля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. В Херсонской области водитель неотложной медицинской помощи госпитализирован с минно-взрывными травмами после обстрела ВСУ, сообщили 4 апреля в пресс-службе регионального минздрава.

Министерство здравоохранения Херсонской области

ВСУ 3 апреля обстреляли город Голая Пристань, автомобиль скорой помощи Голопристанской центральной районной больницы попал под обстрел.

«Водитель получил минно-взрывные травмы и был госпитализирован в медучреждение — хирурги оказывают пострадавшему всю необходимую помощь», — рассказал глава минздрава Херсонской области Артыш Сат.

Врачи оценивают состояние раненого как стабильное средней степени тяжести. Машина скорой помощи получила повреждения.