Москва, 2 апреля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы пресекли ввоз с Украины в Россию 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы, сообщили 2 апреля в пресс-службе Федеральной службы безопасности.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7», — сообщили в ФСБ.

Ведомство отметило, что силовики задержали причастного к преступлению человека. В Псковской области следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В рамках дела объявят в розыск всех соучастников преступления, организаторов, в том числе иностранных граждан.