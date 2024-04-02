Брянск, 2 апреля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности в Брянской области во взаимодействии с погрануправлением ФСБ задержала с поличным организатора нелегального канала миграции, сообщили 2 апреля в пресс-службе ведомства.

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«Задержан с поличным гражданин Российской Федерации, причастный к деятельности преступной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленник, гражданин Российской Федерации, в январе 2024 года организовал незаконный въезд из сопредельного государства четырех граждан Украины. ФСБ возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции), началось следствие.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года ФСБ пресекла канал незаконной миграции иностранцев в Россию. В рамках возбуждённого уголовного дела задержали организатора противоправной деятельности и его пособников. Во время обысков сотрудники ФСБ обнаружили лабораторию по изготовлению подложных документов.

Сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы 2 апреля пресекли ввоз с Украины в Россию 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы. В Псковской области следственный отдел ведомства возбудил уголовное дело по статье о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств.