Тампа, США, 4 апреля, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Российского нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали третьей звездой прошедшего игрового дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

ТАСС/AP Photo/Chris O’Meara Никита Кучеров

Российский форвард отличился тремя голевыми пасами в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Торонто Мэйпл Лифз», что помогло «Тампе» одержать победу в выездной встрече со счётом 4:1.

Первой звездой дня НХЛ признали игрока «Лос-Анджелес Кингз» Тревора Мура, оформившего хет-трик в матче с «Сиэтл Кракен». Второй звездой дня НХЛ стал голкипер «Даллас Старз» Джейк Оттинджер, отразивший все 35 бросков по своим воротам в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

В нынешнем сезоне Кучеров набрал 130 (42 шайбы + 88 результативных передач) очков в 74 матчах, что позволило ему установить новый рекорд по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских хоккеистов.

Нападающий «Тампы» также является лидером в гонке бомбардиров лиги, опережая на три очка форварда команды «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, набравшего 127 (47 голов + 80 голевых пасов) очков в 75 матчах.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта Кучеров обошёл Маккиннона и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ. Российский форвард отличился шайбой в матче «Тампы» с клубом «Бостон Брюинз».

Российский нападающий «Тампы» 24 марта отличился голевым пасом в матче с «Лос-Анджелес Кингз». В результате этого Кучеров обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии в сезонах лиги.