Тампа, США, 24 марта, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Лос-Анджелес Кингз».

Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Никита Кучеров

В результате этого российский хоккеист смог набрать очки в 13-м подряд матче и обновить личный рекорд по продолжительности результативной серии в сезонах лиги.

Кучеров также продолжает быть лидером в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 123 (41 шайба + 82 голевых паса) очка в 69 матчах.

На втором месте находится форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон со 119 (43 гола + 76 результативных пасов) очками, на третьем — нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид со 115 (26 шайб + 89 голевых передач) очками.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Сан-Хосе Шаркс». Это позволило российскому форварду оторваться в гонке лучших бомбардиров от Маккиннона.

Кучеров 3 марта набрал 105-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Российский игрок отличился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Монреаль Канадиенс».