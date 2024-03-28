Вашингтон, 28 марта, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обошёл форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона и вновь возглавил гонку бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кучеров 28 марта забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 3:1.

Таким образом, на счету россиянина стало 124 (42+82) очка в текущем сезоне, что помогло ему вновь выйти на первое место в гонке бомбардиров.

У его главного преследователя, Маккиннона, на один балл меньше (123). Третье место занимает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, у которого 119 очков.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта Кучеров отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз». Таким образом, он смог набрать очки в 13-м матче подряд и обновить личный рекорд по продолжительности результативной серии в сезонах лиги.

22 марта Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Сан-Хосе Шаркс».