Москва, 4 апреля, 2024, 09:27 — ИА Регнум. На сегодня паводковая ситуация входит в активную фазу в 34 регионах России. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе МЧС.

МЧС России. Кадр из видео

«Подтоплены 384 жилых дома, более 5 тысяч приусадебных участков, 150 низководных мостов и 102 участка автомобильных дорог», ― уточнили в ведомстве.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Алтайском крае. В МЧС отметили, что вода в регионе отступает, но пока подтопленными остаются 816 приусадебных участков, 139 домов в 47 населённых пунктах, перекрыты шесть участков дорог. В пунктах временного размещения находятся 35 человек.

В Оренбургской области подтоплены 124 жилых дома, 1214 придомовых участков, 982 человека эвакуировали, в том числе 244 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 90 человек.

В оренбургских посёлках Акбулак и Краснохолм продолжает действовать режим ЧС.

Сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме проводят превентивные мероприятия и мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. Оказавшимся в зоне паводка людям спасатели оказывают адресную помощь, организуют лодочные переправы.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 31 марта весенние паводки начались в 32 регионах России. Наиболее сложная ситуация на Алтае и в Оренбургской области. В Алтайском крае в зоне подтопления оставались 478 домов и 943 приусадебных участка в 40 населённых пунктах, в пунктах временного размещения находились 165 человек, в том числе 30 детей.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщил, что в 11 регионах ЦФО ожидается увеличение площадей территорий и числа объектов, подтопленных паводками. Аналогичные риски ожидаются в Карелии, в Вологодской и Ленинградской областях, а также в Ильмень-Волховской пойме Новгородской области.

Президент России Владимир Путин 3 апреля заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провёл телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах. Глава государства поручил оказать помощь оказавшимся в зоне подтопления людям.