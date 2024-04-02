Москва, 2 апреля, 2024, 09:35 — ИА Регнум. На территории 11 регионов Центрального федерального округа на текущей неделе ожидается увеличение площадей территорий и числа объектов инфраструктуры, подтопленных в результате паводка. Об этом 1 апреля сообщил на сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«На территории Центрального федерального округа прогнозируется увеличение площадей подтопленных территорий и количества объектов инфраструктуры в Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях», — проинформировали в ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что такие же риски ожидается в Карелии, в Вологодской и Ленинградской областях, а также в Ильмень-Волховской пойме Новгородской области.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта в пресс-службе МЧС сообщили, что Алтайском крае в зоне подтопления находятся 478 домов и 943 приусадебных участка в 40 населённых пунктах. В ведомстве отметили, что из паводка трёх пунктах временного размещения находятся 165 человек, включая 30 детей.

Региональный главк МЧС 30 марта сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в Алтайском крае из-за паводков. Отмечалось, что работы по стабилизации обстановки проводятся без перерыва, а гражданам оказывают адресную помощь.