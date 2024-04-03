Москва, 3 апреля, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Российские военные в зоне специальной военной операции за сутки продвинулись на трёх направлениях — авдеевском, донецком и южнодонецком. Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«На донецком направлении <…> заняли более выгодные рубежи», — заявил генерал-лейтенант.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении, а подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении. Конашенков уточнил, что суточные потери украинской армии на донецком направлении составили до 390 военнослужащих, на авдеевском — до 305 военных, на — южнодонецком — до 155 бойцов.

На авдеевском направлении

В ведомстве сообщили, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение украинским формированиям и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое.

На этом направлении украинская армия потеряла две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, 152-миллиметровое орудие Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На донецком направлении

В Минобороны сообщили, что российские военные за сутки нанесли поражение живой силе и технике24-й, 28-й, 53-й механизированных, пятой штурмовой бригад украинской армии и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка.

Бойцы российской армии также отразили десять контратак формирований аэромобильной, горно-штурмовой, механизированных бригад ВСУ и четвёртой бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка.

За сутки украинская армия потеряла на этом направлении две боевые бронированные машины — «Козак» и MaxPro, а также 19 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы российский силы поразили 105-миллиметровое орудие М119 американского производства, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

На южнодонецком направлении

За минувшие сутки на этом направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Водяное. ВС России также отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Урожайное.

Украинская армия на южнодонецком направлении потеряла три автомобиля и 122-миллиметровую боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».