Вашингтон, 4 апреля, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Странам Запада, в том числе Соединённым Штатам Америки, необходимо отказаться от идеи нанесения России стратегического поражения, чтобы восстановить доверие Москвы. Об этом в беседе с журналистами 3 апреля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Всё, что сейчас происходит, — исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием Российской Федерации», — приводит слова Антонов Telegram-канал российской дипмиссии.

Дипломат призвал западные страны, если они действительно заинтересованы в том, чтобы восстановить доверие Москвы, «отринуть иллюзии» о возможности нанесения России стратегического поражения и научиться уважать интересы других государств.

Как передавало ИА Регнум, накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI допустил возможность возобновления стратегического диалога между Россией и Соединёнными Штатами. При этом он заявил, что это возможно только в случае том случае, если российская сторона изменит свою политику.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Вашингтон объявил Москву своим врагом и взял курс на нанесение РФ стратегического поражения, который, по словам Лаврова, провалился. Также глава российского внешнеполитического ведомства, оценивая возможность возвращения к стратегическому диалогу с США, заявил, что подобные вопросы нельзя рассматривать в отрыве от состояния дел в области международной безопасности и стратегической стабильности.