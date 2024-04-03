Вашингтон, 3 апреля, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Возобновление диалога между Россией и Соединёнными Штатами Америки возможно, если российская сторона изменит свою политику, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому телеканалу LCI.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Никогда не было идеи исключить Россию… Но её политика приводит к тому, что происходит сейчас у неё в отношениях с Группой двадцати (G20), Группой семи (G7) и остальными миром. Если политика России изменится, то мы ничего не исключаем», — указал Блинкен, выразив надежду на путь к положительной динамике отношений между государствами.

Говоря о приглашении президента России Владимира Путина на саммит G20, американский дипломат допустил возможность этого в случае достижения консенсуса странами-участниками.

Как передавало ИА Регнум, 18 января глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил, что говорить о возобновлении стратегического диалога РФ и США невозможно в отрыве от состояния дел в области международной безопасности и стратегической стабильности. До этого Лавров напомнил, что Вашингтон объявил Москву своим врагом, однако курс Запада на нанесение России стратегического поражения провалился.