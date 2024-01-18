Москва, 18 января, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Говорить о перспективах возобновления стратегического диалога России и США невозможно в отрыве от состояния дел в области международной безопасности и стратегической стабильности. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Он отметил, что тема возвращения к стратегическому диалогу с США то и дело всплывает в разговорах и общении с прессой. Но сегодня в этой сфере наблюдается крайне негативная динамика и она усугубляется.

«Но говорить об этих перспективах серьёзно как взрослые люди невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности и той самой стратегической стабильности», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лавров напомнил, что США назвали Россию своим врагом. Он отметил при этом, что стратегия Запада по нанесению стратегического поражения России с треском провалилась.

Также глава МИД РФ заявлял, что Вашингтон остерегается до конца рушить отношения с Россией, но и уважать интересы Москвы не готов.