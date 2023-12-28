Москва, 28 декабря, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Стратегия Запада, нацеленная на нанесение стратегического поражения России, с треском провалилась, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» и «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он высказал мнение том что Запад решил менять тактику в отношении России. Возможно также, что он скорректирует свою стратегию.

«Потому что если «стратегическое поражение России» — это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском», — сказал Лавров.

Лавров напомнил, что американский министр обороны открыто объявил Россию врагом. Страну не раз пытались покорять и подчинять, Москва готова к любому развитию событий.

Для ведения войны против России Запада использовал Украину, отметил глава МИД. В результате единство российского народа только укрепилось.

Лавров назвал нынешнее руководство Германии людьми, лишёнными совести. Он напомнил, что Россия сыграла в объединении Германии ключевую роль.