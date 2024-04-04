Братислава, 4 апреля, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Следующий глава Словакии не отправит войска на Украину, считает действующий президент республики Зузана Чапутова, полномочия которой истекают 15 июня. Об этом она заявила 3 апреля в эфире Словацкого телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

6 апреля в стране должен состояться второй тур президентских выборов. В нём соперничают лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини и бывший глава МИД Словакии либерал Иван Корчок.

«С уверенностью могу заявить, что ни Петер Пеллегрини, ни Иван не втянут нас ни в какую войну и не оправлят наших солдат на Украину», — сказала президент.

Чапутова также напомнила, что, согласно конституции, у главы государства нет полномочий для принятия подобных решений. Кроме того, по её словам, для этого нет предпосылок.

Ранее Пеллегрини и Корчок в ходе их предвыборной кампании обещали, что не станут оправлять войска на Украину в случае победы на выборах. Кроме того, Пеллегрини подчеркнул, что победить Россию на поле боя не получится. Он призвал начать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

17 марта агентство Bloomberg выпустило статью, в которой говорилось, что после вступления Роберта Фицо на пост словацкого премьер-министра Словакия стала одной из самых пророссийских стран Европы. Авторы публикации считают, что президентские выборы в республике могут закрепить эту позицию.

20 марта обозреватель газеты The Washington Post Ишан Тхарур написал, что украинский конфликт вызвал раскол между властями Чехии и Словакии.