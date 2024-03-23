Братислава, 24 марта, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини, являющийся противником политики поставок оружия Украине и поддерживающий инициативы о мирном урегулировании, и экс-глава министерства иностранных дел страны Иван Корчок встретятся во втором туре президентских выборов в Словакии. Об этом 23 марта сообщило «Радио и телевидение Словакии» со ссылкой на результаты экзитпола.

Иван Шилов ИА Регнум Словакия

По информации источника, после обработки более 85% протоколов ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, в связи с чем в стране пройдёт второй тур президентских выборов. В голосовании, назначенном на 6 апреля, примут участие два кандидата с лучшими результатами по итогам первого тура — Петер Пеллегрини и Иван Корчок.

Как сообщили в Государственной избирательной комиссии Словакии, Пеллегрини после обработки бюллетеней из 33% избирательных участков набрал 42,3% голосов избирателей, Корчок — 33,2%.

Как передавало ИА Регнум, президентские выборы в Словакии начались в субботу утром, 23 марта, в 07:00 по местному времени (09:00 мск). Избирательные участки закрылись в 22:00 (00:00 мск). Президент Словакии избирается на пять лет. Действующая глава республики Зузана Чапутова, ставшая в 2019 году первой в истории страны женщиной-президентом, решила не переизбираться на второй срок.