Вашингтон, 21 марта, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Украинский конфликт привёл к расколу между властями Чехии и Словакии. Такое мнение 20 марта высказал обозреватель американской газеты The Washington Post Ишан Тхарур.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Двум странам всегда удавалось сохранять тёплые братские отношения. Однако разногласия в вопросе поддержки Украины привели к беспрецедентному разрыву», — написал он.

По словам обозревателя, появившееся между главами правительств Чехии и Словакии напряжение, вероятнее всего, связано с внутриполитической борьбой, так как главный соперник чешского премьер-министр Петра Фиалы придерживается пророссийского курса, как и кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини, который лидирует по результатам опросов.

Схожие настроения наблюдаются и среди жителей Чехии и Словакии, отметил Тхарур.

«В обеих странах критическая масса электората скептически настроена по отношению к Западу и открыта для российской интерпретации значения конфликта», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, Фиала 6 марта заявил, что запланированные на ближайшие недели и месяцы консультации Праги и Братиславы отменены. По его словам, власти Чехии считают их нецелесообразными из-за разногласий во внешней политике двух стран.

Премьер-министр Словаки Роберт Фицо в ответ на это 7 марта отметил, что Прага отменой межправительственных консультаций с Братиславой поставила под угрозу отношения Словакии и Чехии из-за разных взглядов на украинский конфликт. По его словам, словацкие власти никогда не станут подвергать глубокие отношения двух стран опасности.