Братислава, 13 марта, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Мирное урегулирование конфликта на Украине не будет простым, но необходимо начать переговоры, победить Россию на поле боя не получится. Об этом 13 марта заявил председатель парламента Словакии, один из кандидатов в президенты страны Петер Пеллегрини в интервью «Словацкому радио».

Ashley Chan/Global Look Press

«Это не будет простым, я не наивный человек. Если кто-то думает, что ядерную державу, которой является Россия, можно поразить в военном плане без того, чтобы произошла катастрофа, то я так не думаю», — сказал Пеллегрини.

По его мнению, в первую очередь необходимо прекратить огонь, что позволило бы создать пространство для дипломатического решения конфликта.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса переговоров.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. Киев последовательно отказывается от переговоров, СВО будет продолжена, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.