Братислава, 17 марта, 2024, 17:03 — ИА Регнум. При премьер-министре Роберте Фицо Словакия стала одной из самых пророссийских стран Европы. Об этом написало американское издание Bloomberg.

EPA/ТАСС Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Отмечается, что Словакия формально продолжает выполнять обязательства перед Евросоюзом и НАТО, но сдвиг в сторону России оказался драматичным. Кроме того, президентские выборы, которые пройдут в стране, могут закрепить эту позицию.

Издание подчёркивает, что кандидат в президенты Петер Пеллегрини, который является союзником Фицо, считается фаворитом. Он выступает за мир в словацком обществе, разделяя позицию нынешнего премьера. В свою очередь, его главный оппонент Иван Коркок хочет перестроить страну в соответствии с трансатлантическими интересами.

По мнению обозревателей агентства, для Фицо суверенная внешняя политика Словакии означает отказ от предоставления киевскому режиму какой-либо военной помощи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 марта Пеллегрини заявил, что победить Россию на поле боя не получится. По его словам, мирное урегулирование конфликта на Украине не будет простым, но необходимо начать переговоры.

26 февраля Фицо заявил, что Словакия не будет отправлять своих военных на Украину. Также он отмечал, что руководители западных стран движутся к худшему из возможных решений в отношении украинского конфликта. Он не уточнил, какое именно решение имеет в виду, но добавил, что сделает всё возможное для избежания участия словацких военнослужащих в конфликте.

24 февраля словацкий премьер-министр раскритиковал идею изолировать Россию и выступил против железного занавеса между РФ и Западом. Он подчеркнул, что попытки изолировать Россию не приведут к положительным результатам и не помогут урегулированию ситуации.