Тель-Авив, Израиль, 4 апреля, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно использовала технологию искусственного интеллекта (ИИ) для выявления целей, связанных с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на источники в разведке.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«В ходе бомбардировок сектора Газа израильские военные использовали ранее засекреченную базу данных, созданную при помощи искусственного интеллекта, который выявил около 37 тыс. потенциальных целей, связанных с ХАМАС», — говорится в материале.

Отмечается, что Израиль использовал в этих целях систему искусственного интеллекта Lavender, которая, как утверждают источники, сыграла центральную роль в конфликте, выявив множество потенциальных «младших» членов ХАМАС. При этом утверждается, что подобный метод борьбы с противником привёл к многочисленным жертвам среди мирного населения, особенно в первые недели и месяцы конфликта.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News заявил, что увлечение ролью искусственного интеллекта в борьбе с ХАМАС стало одной из главных ошибок израильской разведки, оказавшейся неспособной предсказать атаку палестинского движения на приграничные районы Израиля 7 октября, которая и привела к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.