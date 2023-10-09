Вашингтон, 9 октября, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Увлечение ролью искусственного интеллекта в борьбе с ХАМАС стало одной из главных ошибок израильской разведки, оказавшейся неспособной предсказать атаку палестинского движения. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Фатальной ошибкой Израиля было открытое хвастовство ролью ИИ в операции «Страж стен». ХАМАС, очевидно, смог взять под контроль поток информации, собираемый Израилем», — считает эксперт.

По словам Риттера, именно открытое использование Израилем такого рода возможностей стало причиной «ухода ХАМАС в тень». Он добавил, что палестинское движение сохранило прежний уровень коммуникаций, чтобы не вызывать подозрений у противника.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября в Израиле начался вооружённый конфликт. Боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля и заняли ряд населённых пунктов на юге страны.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи», в ходе которой бойцы Армии обороны Израиля уничтожили большую часть сил проникших в страну палестинцев.