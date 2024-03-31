Киев, 31 марта, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Попавший в плен боец ВСУ Анатолий Прокудин, ранее судимый и проходивший лечение в психиатрической больнице строгого режима, рассказал журналистам, как его признали годным для службы в рядах украинской армии.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

В беседе с «РИА Новости» Прокудин заявил, что ранее его признавали виновным по таким уголовным статьям, как «хищение оружия путём разбойного нападения», «ношение, хранение огнестрельного оружия», «особо злостное хулиганство», «дезертирство», что формально исключало возможность призыва в вооружённые силы.

Уже из колонии Прокудин попал в психиатрическую больницу строгого режима, а когда киевский режим стал активнее проводить мобилизацию, сам пошёл в военкомат, чтобы получить «белый билет».

«Оказалось, я везде здоров. Ну там как проверяют? Зашёл, допустим, окулист и терапевт: «Зрение хорошее?» — «Хорошее». «Как сердце?» — «Нормальное». «Годен!». Ну так всё проходит. И у психиатра я так же оказался, у той же самой бабушки я оказался, на второй раз годен», — рассказал он.

Прокудин отметил, что уголовные статьи, по которым он был осуждён, никого в военкомате не смутили, а после его рассказа о нападении на часовых в воинской части замполит, по словам пленного, заявил ему, что «такие нам подходят».

Как передавало ИА Регнум, ранее пленный украинский военный Николай Мозиль рассказал российским журналистам, что в ряды ВСУ, по заявлениям сотрудников украинских военкоматов, мобилизуют в том числе инвалидов без рук или ног.

В январе 2024 года украинский офицер в беседе с изданием Newsweek Polska сообщил, что в ряды ВСУ всё чаще призывают людей с одышкой, алкоголиков и впадающих в панику при звуке выстрела. Мобилизация, по его словам, всё чаще касается людей в возрасте от 45 до 47 лет, у многих из них серьёзные проблемы со здоровьем.

В марте 2024 года глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская заявила, что поскольку военные действия на территории Украины в ближайшее время «не закончатся», то все без исключения граждане страны должны быть готовы к службе в ВСУ.