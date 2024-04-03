Будапешт, 3 апреля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Повышение координирующей роли НАТО в военных поставках на Украину опасно, поскольку втягивает альянс в конфликт с Россией. Об этом 3 апреля заявил журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

«Сейчас были выдвинуты предложения, которые, к сожалению, несут в себе угрозу перехода НАТО красных линий. И НАТО может оказаться ближе к этой войне, чем когда-либо ранее», — сказал Сийярто.

Он отметил, что предложения состоят в том, чтобы НАТО увеличило координационную роль в согласовании поставок оружия и подготовке военных на Украине.

По мнению главы венгерского МИД, эти идеи выдвинуты, чтобы предоставить киевскому режиму компенсацию в связи с невозможностью приглашения в состав альянса.

Сийярто подчеркнул, что это очень опасная замена, так как эти предложения могут сделать войну для НАТО ещё ближе и что военные действия обострятся ещё больше.

Также он рассказал, что 31 страна НАТО согласна с этими инициативами, но Венгрия не желает и не будет в этом участвовать.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 марта заявил, что Россия не станет угрожать странам НАТО нападением, однако выступает категорически против вступления в альянс Украины и никогда не смирится с этим. Он пояснил, что вступление Украины в НАТО будет означать приближение к российским границам. По его мнению, необходимо создать некую «безопасную буферную зону» с предоставлением Киеву гарантий безопасности.

Президент Владимир Путин 14 февраля подчеркнул, что расширение НАТО в том числе на территорию Украины напрямую угрожает России.

Лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, отметил Путин. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, добавил он. Глава государства напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.