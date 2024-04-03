Париж, 3 апреля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. В случае отсутствия поддержи со стороны Запада Украина может проиграть в конфликте с Россией. Такое мнение 2 апреля высказал французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Если США перестанут финансировать Киев, а Европа не нарастит военное производство, то Украина может потерпеть поражение», — отметил он.

По словам экс-дипломата, западные страны допустили ошибку, поверив в то, что украинская армия каким-либо способом сумеет переломить ход конфликта в свою пользу.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что у США больше не имеется возможности поставлять Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны. Он также призвал украинское руководство начать мирные переговоры, пока ситуация на Украине не обернулась для Киева полным коллапсом.

Ранее в этот же день немецкий журналист Вольфганг Мюнхау признал, что экономика ФРГ переживает серьёзный кризис, который перерастает в общеевропейский. По его словам, это произошло из-за проведения Россией спецоперации и последовавших за этим антироссийских санкций Запада.

В декабре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка Западом Украины приведёт только к истощению ресурсов и его вовлечённости в конфликт. Представитель Кремля подчеркнул, что такая позиция никоим образом не поможет изменить ход событий.