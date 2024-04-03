Ярославль, 3 апреля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Северной железной дороги после гибели семи человек в выехавшем на переезд автобусе в Ярославской области.

Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Северной железной дороги, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сообщила 3 апреля пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что 1 апреля к исполнению обязанностей дежурного по железнодорожному переезду допустили монтёра пути 3-го разряда, не прошедшего необходимое обучение для выполнения этой задачи. Из-за отсутствия у него необходимых профессиональных навыков и совершения им умышленного грубого нарушения правил эксплуатации железнодорожного переезда пассажирский поезд столкнулся с автобусом.

По данным ведомства, от полученных травм водитель автобуса и шесть пассажиров, в том числе несовершеннолетняя, скончались на месте происшествия.

Следователи задержали мастера дорожного линейного участка и начальника Ростов-Ярославской дистанции пути.

Как сообщало ИА Регнум, авария на железнодорожном переезде произошла днём 1 апреля. Автобус выехал на пути в тот момент, когда к переезду подъезжал поезд.

Губернатор региона Михаил Евраев 1 апреля сообщил, что диспетчер регулируемого железнодорожного переезда на перегоне Берендеево — Шушково в Ярославской области, дежуривший во время столкновения поезда с рейсовым автобусом, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда.