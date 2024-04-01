Ярославль, 1 апреля, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Диспетчер регулируемого железнодорожного переезда на перегоне Берендеево — Шушково в Ярославской области, дежуривший там во время столкновения поезда с рейсовым автобусом, в это время был алкогольном опьянении, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

МЧС РФ

«Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — написал глава области.

Авария произошла днём 1 апреля. Автобус выехал на пути, когда к переезду подъезжал поезд. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло избежать столкновения.

По информации МЧС, в аварии в Ярославской области погибли восемь человек. На место происшествия прибыли оперативные службы, в том числе психолог службы спасателей.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, автобус застрял на переезде. На место аварии прибыл транспортный прокурор региона Павел Пучков и заместитель прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры Никита Мошковский.