Бишкек, 3 апреля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. В Киргизии с 3 апреля все банки прекратили обслуживать российские карты «Мир». Об этом сообщили в операторе национальной платёжной системы «Элкарт» Межбанковском процессионговом центре.

Асатур Есаянц/ Sputnik/РИА Новости

«Пользователям [карт «Мир»] с 03 апреля 2024 года с 12:00 (по бишкекскому времени) (09:00 мск) станут недоступны обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карты, электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий», ― проинформировали в центре.

В учреждении уточнили, что такие меры приняли во избежание вторичных санкций США.

В пресс-службе Национального банка Киргизии пояснили, что Нацбанк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку. Исключения, как отметили в регуляторе, составляют случаи, предусмотренные конституционным законом и законодательством республики.

В Нацбанке добавили, что ЗАО «МПЦ» (Межбанковский процессионговый центр), коммерческие банки и платёжные организации страны с учётом оценки рисков самостоятельно принимают решение по подключению/отключению обслуживания карт «Мир» в своей инфраструктуре.

При этом переводы между банками России и Киргизии по-прежнему доступны через мобильные приложения при наличии прямых договорных отношений между ними, а также по системам денежных переводов без открытия счёта, указали в регуляторе.

Как сообщало ИА Регнум, оператор платёжной системы «Элкарт» 2 апреля сообщил, что в Киргизии с 5 апреля нельзя будет воспользоваться картой «Мир». Оператор пояснил, что мера связана с санкциями, которые подразделение минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело в отношении АО «Национальная система платёжных карт», оператора карт «Мир».

В середине марта стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 апреля объяснил такое решение Еревана давлением со стороны США.

Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank с 27 февраля прекратил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Как отметил сотрудник кол-центра, данная мера коснулась как банкоматов, так и POS-терминалов. При этом причин действующих ограничений он не уточнил.