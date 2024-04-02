Бишкек, 2 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В Киргизии уже на текущей неделе нельзя будет воспользоваться картой «Мир». Их перестанут обслуживать с 5 апреля. Об этом сообщил оператор национальной платёжной системы «Элкарт».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Оператор пояснил, что это связано с санкциями, которые подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело в отношении АО «Национальная система платёжных карт», оператора карт платёжной системы «Мир».

«С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» как гарант бесперебойной работы национальной платёжной системы «Элкарт» информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре», — говорится в сообщении на сайте оператора.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир». Армянская сторона уведомила об этом Национальную систему платёжных карт. Сообщалось о прекращении обслуживания банками — участниками ArCa карт «Мир» с 30 марта. Карты перестали работать в банкоматах и POS-терминалах большинства местных финучреждений, кроме «ВТБ Армения», дочерней организации российского ВТБ.

В инфраструктуре банка «ВТБ Армения» держателям таких карт остались доступны ключевые сервисы, такие как снятие наличных в банкоматах и онлайн-оплата услуг, а также переводы, в том числе трансграничные.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ Армении от обслуживания банковских карт системы «Мир» давлением со стороны США. При этом он подчеркнул, что совместно с армянской стороной Россия продолжит поиски путей выхода из сложившегося положения и компенсаций.

С 3 апреля станет недоступным добавление и использование карт платёжной системы «Мир» в сервисе Samsung Pay. При этом функционал добавления и использования клубных карт и карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений. В компании порекомендовали владельцам устройств при оплате в общественном транспорте использовать другие способы оплаты проезда.

Вместе с тем подчёркивается, что в Белоруссии Samsung Pay продолжит функционировать без каких-либо изменений.