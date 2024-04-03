Москва, 3 апреля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Правительство России держит на особом контроле производство лекарственных препаратов, а также цены на них и их наличие. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По словам премьера, правительство принимает целый ряд мер для недопущения дефицита лекарств в стране, в том числе в случае необходимости работает с пошлинами, разрешает ввезти какие-то препараты или работает над увеличением отечественного производства.

«Мне кажется, здесь мы навели полный порядок. И вообще, все эти три вопроса — производство лекарств, их наличие в медорганизациях, аптеках и цены — это такой, особый контроль правительства», — сказал он.

Мишустин уточнил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов внесли 815 наименований международных непатентованных названий, за четыре года его увеличили на 73 позиции. При этом 650 препаратов из перечня — это международные непатентованные названия, и 81% этих лекарств производят в России.

Для дальнейшего производства препаратов правительство создало «дорожную карту», в России вывели на рынок 34 новых лекарства и 13 оригинальных, не производимых нигде в мире, отметил Мишустин.

Глава правительства заметил, что в 2023 году в России произвели на 7,9% лекарственных препаратов больше, чем в предыдущие годы.

«Я ещё раз скажу, здесь мы не видим каких-то нарушений, во всяком случае это мгновенно фиксируется, ежемесячно у нас в правительство Росздравнадзор отчет даёт по анализу цен», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы ведут 45 видов надзора, которые касаются использования земельных участков, регулирования цен на лекарства и других сфер. Он отметил, что эти меры незаметны для большинства москвичей, однако эффективно регулируют многие сферы жизни.