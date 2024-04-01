Москва, 1 апреля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Московские власти осуществляют 45 видов надзора, касающихся использования земельных участков, регулирования цен на лекарства и других сфер. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Градоначальник подчеркнул, что эти меры незаметны для большинства жителей Москвы. Тем не менее, они эффективно регулируют многие сферы жизни.

«По-настоящему серьезных изменений нам удалось достичь в последние три года», — отметил Собянин.

По его словам, в столице была запущена система профилактики нарушений, предполагающая информирование и консультирование предпринимателей, а также визиты на предприятия для контроля их деятельности и недопуска вероятных ошибок. Московские власти используют риск-ориентированный подход, направленный на адресный поиск и выявление лиц, чья деятельность несет потенциальный риск для города и здоровья людей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин выделил грант в 2 миллиарда рублей московскому Фонду развития венчурного инвестирования. Этот фонд оказывает финансовую поддержку технологическим компаниям, в частности, предоставляет льготные займы на реализацию инновационных проектов на ранней стадии.