Москва, 3 апреля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Педагоги и их ученики смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Лица Сферума — 2024», которая проводится при поддержке Минпросвещения РФ уже в четвертый раз. Об этом ИА Регнум рассказали в пресс-службе VK.

Сферум

Олимпиада пройдёт с 3 апреля по 17 мая 2024 года. Чтобы принять в ней участие, нужно собрать команду из 10–30 человек. Возглавить её должен педагог. После этого команде нужно создать в Сферуме свой канал или выбрать уже существующий и в ходе олимпиады именно в нем публиковать ответы на задания. После этого необходимо заполнить анкету команды-участника, выбрав подходящее направление с учётом типа образовательной организации и уровня владения Сферумом. Ежедневные задания по направлениям будут публиковаться в каналах Сферума: для педагогов — в «Легко сказать», для учеников — в «Свой атмосферум».

«Победители конкурса получат полезную технику и другие подарки, а все участники — цифровые стикерпаки и электронные сертификаты об участии. Капитаны команд-победителей смогут отправиться в Центр знаний «Машук» на стратегическую сессию активных пользователей Сферума для обмена опытом по использованию цифровых инструментов в образовании. Подробнее о «Лицах Сферума» можно прочитать по ссылке «, — рассказали в пресс-службе.

Первый сезон олимпиады «Лица Сферума» прошёл в мае 2021 года, в нём приняли участие 200 команд из 25 регионов России. Второй — весной 2022 года, на него было подано более 1,5 тыс. заявок от команд из 51 российского региона. Третий сезон, приуроченный к Году педагога и наставника, проходил в мае 2023 года. На него было подано 2,5 тыс. заявок от команд педагогов и учащихся школ и колледжей из 80 регионов РФ.

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере— российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве.

В январе ИА Регнум писало, что количество пользователей учебного профиля Сферум в VK Мессенджере по итогам 2023 года превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. По сравнению с 2022 годом сервис продемонстрировал практически трехкратный рост аудитории. При этом в топ-10 самых активных по использованию Сферума регионов вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, республики Татарстан и Тыва, а также Пензенская, Томская, Ульяновская, Самарская и Тамбовская области.