Москва, 26 января, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Количество пользователей учебного профиля Сферум в VK Мессенджере по итогам 2023 года превысило 20 млн педагогов, учащихся и родителей. По сравнению с 2022 годом сервис продемонстрировал практически трехкратный рост аудитории, сообщила пресс-служба VK.

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При этом в топ-10 самых активных по использованию Сферума регионов вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республики Татарстан и Тыва, а также Пензенская, Томская, Ульяновская, Самарская и Тамбовская области.

Количество педагогов, зарегистрированных в Сферуме, увеличилось за прошедший год в 2,5 раза и составило более 2 млн, а число учащихся выросло вдвое — до 10,8 млн.

Кроме того, более 460 млн сообщений, средняя длина которых составила 44 символа, отправили пользователи сервиса, а педагоги, учащиеся и родители поделились друг с другом в Сферуме более 6,5 млн документов, 11 млн голосовых сообщений, 32 млн фотографий и 18 млн стикеров. Количество звонков по итогам прошедшего года превысило 5,7 млн, а их суммарная продолжительность достигла 1182 млн минут.

Сферум провел интеграцию с электронными журналами и дневниками (ЭЖД) в 74 российских регионах — свой аккаунт в ЭЖД с учебным профилем Сферум в VK Мессенджере связали более 1,5 млн пользователей.

«В 2023 году Сферум запустил множество удобных и полезных функций, которые помогают педагогам, учащимся и их родителям наладить эффективные коммуникации по учебным вопросам в безопасном образовательном пространстве. Популярность сервиса растет — по итогам прошедшего года число наших пользователей превысило 20 млн. Мы рады, что Сферум помогает организовывать образовательный процесс с учетом актуальных потребностей», — заявил руководитель сервиса Сферум, VK Рубен Акопов.

В 2023 году Сферум запустил бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс был разработан при поддержке Министерства просвещения РФ, обучение прошли свыше 37 тысяч педагогов. Курс продолжится и в 2024 году.

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере— российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

В январе холдинг VK сообщил о планах направить 60 млн рублей в фонд программы грантов для культурных учреждений России в 2024 году. Заявителям предлагается два типа грантов: денежный — на создание контента, и цифровой — на продвижение контента «ВКонтакте».

Претендовать на поддержку могут планетарии, театры, музеи, культурные порталы, филармонии, выставочные центры, дома культуры, цирки, арт-пространства, культурные СМИ, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры. Подать заявку можно до 22 февраля этого годп.