Москва, 3 апреля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продлят до 2030 года. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

РИА Новости

Глава правительства отметил, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуют для решения вопроса нехватки кадров на местах. В 2023 году в них приняли участие более 6,5 тысячи медиков.

«Обе программы по поручению главы государства продлим до 2030 года», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, с 2012 года в России действует программа «Земский доктор», а с 2018-го — «Земский фельдшер». Их цель поддержать и дать стимул медицинским работникам для переезда в села, посёлки и города с населением до 50 тысяч человек. Медики заключают договор, по которому должны отработать на новом месте пять лет, а государство со своей стороны гарантирует им подъёмные — единовременную денежную выплату. Врачам полагается от одного до двух миллионов рублей, фельдшерам — от пятисот тысяч до миллиона.