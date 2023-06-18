Москва, 18 июня, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Более 50 тысяч российских медицинских работников ради работы в глубинке вышли из привычной зоны комфорта и кардинально поменяли свою жизнь. У каждого были свои причины, но их цель общая — помогать сохранить здоровье людям, живущим в сельской местности.

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

Большое внимание решению проблем дефицита медицинских кадров и профессиональной переподготовке медработников в России уделяется благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному президентом Владимиром Путиным. Численность врачей в государственных клиниках на сегодняшний день превысила 694 тысячи, а число средних медицинских работников почти достигло 1,4 млн человек. Согласно статистике, число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, составило более 1,7 млн человек.

С 2012 года в России действует программа «Земский доктор», а с 2018-го — «Земский фельдшер». Их цель поддержать и дать стимул медицинским работникам для переезда в села, поселки и города с населением до 50 тысяч человек. Медики заключают договор, по которому должны отработать на новом месте пять лет, а государство со своей стороны гарантирует им «подъемные» — единовременную денежную выплату. Врачам полагается от одного до двух миллионов рублей, фельдшерам — от пятисот тысяч до миллиона.

Результат работы по ликвидации кадрового дефицита можно увидеть во всех регионах страны. К примеру, чувашская служба «03» по программе «Земский фельдшер» уже не первый год восполняет дефицит работников выездных бригад скорой помощи в сельской местности. Только в 2023 году на подстанции в двух районах пришли 4 специалиста, информирует начальник отдела кадров Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Чувашии Любовь Горшкова.

Программа «Земский фельдшер» помогла молодой заведующей фармацевтическим пунктом в Канашской районной больнице Марии Николаевой решиться сменить спокойную и размеренную работу на дежурства в неотложке. Решением девушка довольна и рада тому, что трудится для спасения человеческих жизней. Ее коллега, житель Чебоксар Алексей Орлов в пандемийный 2020 год понял, что его опыт работы в скорой помощи в городе-миллионнике очень нужен жителям Цивильска. «Меня и в целом заинтересовала идея работать в сельской местности. А бонусом является еще и то, что по программе «Земский фельдшер» полагается единовременная выплата», — говорит Алексей Орлов.

На два фельдшера больше с февраля 2023 года стало на подстанции скорой помощи города Ядрин. Здесь землякам помогают вернувшиеся на свою малую родину Александр Веселов и Анатолий Мурзин. Мурзин начинал свою карьеру в скорой помощи Ядринской ЦРБ, затем переехал в Москву, трудился фельдшером на станции скорой и помощи им. А. С. Пучкова, за свой труд был удостоен почётной грамоты. А теперь снова вернулся в Ядрин и рад этому. Его коллега Александр Веселов тоже доволен возвращением в родные места. А материальную поддержку в виде единовременной выплаты, которая полагается фельдшерам по федеральной программе, считает хорошим подспорьем для человека, заново обустраивающего своё жилье на селе.

23-летний Андрей Лукьяненков, отучившись в Самарском медуниверситете на врача-стоматолога, вернулся в родное село Приволжье летом прошлого года и уже в августе приступил к выполнению своих обязанностей в Приволжской ЦРБ. «Врачом хотел стать, несмотря на то, что медиков в семье никогда не было. Профессии родителей связаны со службами 01 и 02, а я решил добавить 03», — шутит Андрей. Молодой доктор уже зарекомендовал себя добросовестным, ответственным, знающим своё дело специалистом. «Надеюсь, что останусь в селе и после завершения действия договора, — говорит Андрей. — Ведь что нам, молодым специалистам, нужно? Современные условия труда, оборудование, отвечающее последнему слову техники, чтобы не опасаться за результат своей работы».

Как сообщало ИА Регнум, поддержка медицинских кадров — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Для ликвидации кадрового дефицита в отрасли и повышения престижа работы докторов разрабатываются новые образовательные модули, для обучения врачей создаются аккредитационно-симуляционные центры.