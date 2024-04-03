Вашингтон, 3 апреля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Администрация главы Белого дома призывает Конгресс одобрить продажу Израилю истребителей F-15. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета New York Times.

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«Администрация [президента США Джо] Байдена требует от Конгресса одобрить план продажи Израилю истребителей F-15 на 18 млрд долларов в то время, когда президент Байден сопротивляется призывам ограничить продажу американского оружия Израилю из-за его военной операции в Газе», ― говорится в статье.

Издание отметило, что Госдепартамент США недавно направил двум комитетам Конгресса неформальное уведомление с призывом начать законодательное рассмотрение продажи самолётов. Кроме того, в сделку войдут боеприпасы, обучение эксплуатации истребителей и прочая помощь.

При этом официальные лица США заявили, что истребители Израиль получит не ранее чем через пять лет.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале газета The Wall Street Journal написала, что США хотят передать Израилю различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов, не учитывая при этом призывы администрации Белого дома к установлению перемирия в конфликте с Палестиной. Журналисты узнали, что американское правительство планирует предоставить Тель-Авиву около тысячи бомб MK-82, комплекты высокоточного наведения KMU-572, а также взрыватели для бомб KMU-572.

По данным издания, администрация США пока рассматривает сделку на поставку вооружений Израилю. В случае её утверждения, документ должны одобрить члены американского Конгресса.

В конце марта стало известно, что власти США подписали соглашение о поставке Израилю значительного количества истребителей и бомб на миллиарды долларов. При этом такое решение приняли, несмотря на опасения по поводу ожидаемого военного наступления на юге Газы, которое может угрожать жизням сотен тысяч палестинских мирных жителей.

По информации источников газеты Washington Post в Пентагоне и Госдепе, Белый дом санкционировал передачу Израилю более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82. При этом правительство Израиля отказалось от комментариев по этой теме.

Один из членов Конгресса США на условиях анонимности сообщил изданию Politico, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить продажу Израилю крупного пакета вооружений, включающий до 50 истребителей четвёртого поколения F-15, а также ракет класса «воздух — земля» и комплектов наведения Joint.

По данным агентства Reuters, общая стоимость пакета вооружений достигнет 18 млрд долларов. Возможность же продажи истребителей F-15 США рассматривают с момента получения официального запроса со стороны Израиля в январе 2023 года.