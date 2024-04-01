Вашингтон, 2 апреля, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить продажу Израилю крупного пакета вооружений, включающий до 50 истребителей F-15. Об этом в беседе с изданием Politico сообщил один из членов Конгресса США на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Правительство США рассматривает возможность продажи Израилю крупных вооружений — истребителей, ракет класса «воздух-земля» и комплектов наведения», — говорится в материале.

Отмечается, что в сделку, предположительно, будут включены до 50 истребителей четвёртого поколения F-15, 30 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 и комплексы Joint.

По данным агентства Reuters, общая стоимость пакета вооружений достигнет 18 миллиардов долларов. Возможность же продажи истребителей F-15 Соединёнными Штатами Америки рассматривается с момента получения официального запроса со стороны Израиля в январе 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта издание The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне о Государственном департаменте США сообщило, что американская администрация подписала соглашение о поставке Израилю значительного количества истребителей авиабомб MK84 и MK82. Отмечалось, что решение принято несмотря на опасения по поводу ожидаемого наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа.